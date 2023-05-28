Эксперты выяснили, как можно начать реже красить волосы и сохранить их здоровье

Технолог бренда по производству профессиональной краски Светлана Рыбина пообщалась с изданием «Правила Жизни» и рассказала о секретах, позволяющих начать реже красить волосы.
Для начала вам стоит отказаться от горячих укладок и слишком жарких водных процедур. Хлорированная вода бассейна может начать выводить пигмент, а плойки вредят свежеокрашенным волосам.
Мыть голову лучше через три дня после окрашивания, ведь так вы можете «вымыть» все окрашивающие вещества из структуры волоса. Более того, частое мытье головы приучает сальные железы активнее работать на вашей голове.
Научитесь использовать оттеночные средства. Специализированный шампунь поможет в сохранении цвета блонда, но не забывайте подержать его на волосах минимум три минуты.
Посоветуйтесь со своим парикмахером или стилистом и выберите самую подходящую для васм технику окрашивания. Рассветление, балаяж и омбре позволяют реже красить вашу голову и сохранить здоровье волос.
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