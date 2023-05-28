Политик Александр Вольфович высказался о размещении ядерного оружия : Запад не оставил Белоруссии выбора

Все слова Запада о том, что он гарантирует Белоруссии безопасность и неприкосновенность в контексте санкций, были нарушены в текущих политических условиях. Это стало причиной по которой Россия и Белоруссия заключили соглашение о размещение ТЯО первой на стороне второй, заявил Вольфович во время эфира на телеканале ОНТ. Он отметил, что Запад не оставил Минску «других путей».