Политик Александр Вольфович высказался о размещении ядерного оружия : Запад не оставил Белоруссии выбора

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал причину, по которой Минск согласился на размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в своей стране.
Все слова Запада о том, что он гарантирует Белоруссии безопасность и неприкосновенность в контексте санкций, были нарушены в текущих политических условиях. Это стало причиной по которой Россия и Белоруссия заключили соглашение о размещение ТЯО первой на стороне второй, заявил Вольфович во время эфира на телеканале ОНТ. Он отметил, что Запад не оставил Минску «других путей».
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия разместит свое ядерное оружие на территории Белоруссии летом текущего года после того, как специализированные ангары для его хранения будут готовы к эксплуатации.