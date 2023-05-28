Заслуженная победа: В Совете Федерации прокомментировали переизбрание главы Турции Реджепа Эрдогана

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заслужил победу на выборах главы государства. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».
Джабаров считает Эрдогана политиком, «с которым можно договариваться». Сенатор отметил бесстрашие турецкого лидера в условиях объединения оппозиции внутри его страны. Парламентарий также подчеркнул, что президент Турции не является «самым преданным союзником» России, однако умеет держать свое слово.
Джабаров напомнил, что Эрдоган не вводил санкций против Москвы – Россия и Турция тесно сотрудничают в области вооружений, имеют большие планы в энергетике. Сенатор назвал сложившуюся ситуацию «стабильностью», а попытки оппозиции агрессивно выступить против лидера Турции даже при поддержке Запада не увенчаются успехом.
Ранее депутат Государственной Думы РФ Алексей Диденко назвал состоявшийся второй тур выборов президента Турции «торжеством демократии» в стране. Парламентарий аргументировал свой тезис плотным соперничеством кандидатов и «зашкаливающей явкой» избирателей.