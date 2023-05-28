Заслуженная победа: В Совете Федерации прокомментировали переизбрание главы Турции Реджепа Эрдогана

Джабаров напомнил, что Эрдоган не вводил санкций против Москвы – Россия и Турция тесно сотрудничают в области вооружений, имеют большие планы в энергетике. Сенатор назвал сложившуюся ситуацию «стабильностью», а попытки оппозиции агрессивно выступить против лидера Турции даже при поддержке Запада не увенчаются успехом.