Неправильное питание в колледже может привести к ухудшению здоровья на всю жизнь

Исследователи из Университета Британской Колумбии совместно с Медицинской школой Китайского университета Цзинань провели масштабное исследование. Почти 12 000 студентов-медиков из 31 университета Китая приняли участие в этом проекте, целью которого было определить связь между пищевым поведением в студенчестве, ожирением и различными заболеваниями. В результате взаимосвязь между неправильным питанием, ожирением и респираторными заболеваниями была подтверждена. Типичная студенческая диета, состоящая из продуктов с высоким содержанием сахара или калорий, может стать долгосрочной проблемой, поскольку такое меню со временем может привести к ожирению, считает один из авторов исследования доктор Джоан Ботторфф. Он заявил, что для решения этой проблемы учебные заведения должны начать предоставлять здоровую пищу студентам.