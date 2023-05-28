Депутат Алексей Диденко назвал победу Эрдогана на выборах в Турции торжеством демократии

Депутат Госдумы Алексей Диденко прокомментировал результаты президентских выборов в Турции, а также высказался о проценте явки избирателей.
Победа действующего президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана, о которой стало известна сегодня, 28 мая, демонстрирует торжество демократии в стране. Это видно по результатам выборов, согласно которым Эрдоган и его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу шли «ноздря в ноздрю», но победил именно действующий лидер. Также о демократичности выборов этого года говорит «зашкаливающая явка» избирателей, приводят слова Диденко РИА Новости.
Ранее Кылычдароглу назвал окончившиеся президентские выборы самыми несправедливыми в истории страны и высказал свое решительное несогласие с их результатами. Он добавил, что намерен продолжать свою оппозиционную деятельность.