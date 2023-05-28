Депутат Алексей Диденко назвал победу Эрдогана на выборах в Турции торжеством демократии

Победа действующего президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана, о которой стало известна сегодня, 28 мая, демонстрирует торжество демократии в стране. Это видно по результатам выборов, согласно которым Эрдоган и его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу шли «ноздря в ноздрю», но победил именно действующий лидер. Также о демократичности выборов этого года говорит «зашкаливающая явка» избирателей, приводят слова Диденко РИА Новости.