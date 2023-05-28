В Рязани произошел взрыв возле многоэтажки

Согласно поступившей предварительной информации, взорвался газовый баллон внутри машины. На ней были номера Узбекистана. Пострадал водитель автомобиля, на место, для оказания медицинской помощи выехала машина реанимации. Комментариев от экстренных служб и силовых ведомств пока не поступало.