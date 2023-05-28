В Рязани произошел взрыв возле многоэтажки

В Рязани, на Весенней улице, возле дома №18 к. 1 произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщил сайт издания MK.RU Рязань.
Согласно поступившей предварительной информации, взорвался газовый баллон внутри машины. На ней были номера Узбекистана. Пострадал водитель автомобиля, на место, для оказания медицинской помощи выехала машина реанимации. Комментариев от экстренных служб и силовых ведомств пока не поступало.
Ранее стало известно, что на Украине взорвался автомобиль с семьей внутри. Погибли три ребенка и два взрослых человека. Причиной подрыва машины послужила оставленная на дороге мина Вооруженных сил Украины.