Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинская теннисистка Марта Костюк не ожидала, что зрители освистают ее за отказ пожать руку сопернице из РБ

Общество
Украинская теннисистка Марта Костюк не ожидала, что зрители освистают ее за отказ пожать руку сопернице из РБ

Украинская спортсменка Марта Костюк сообщила о своем удивлении освистыванию со стороны зрителей после ее отказа пожать руку белорусской теннисистке Арине Соболенко. Об этом пишет информационное издание Daily Express.

Костюк проиграла в матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». После поражения она отказалась с достоинством пожать руку победительнице, а после свиста с трибун заявила, что не ожидала такой реакции зрителей. По ее собственному признанию, она не знает, как реагировать на произошедшее, однако выразила уверенность в том, что «через десять лет» люди отнесутся к ее поступку по-другому.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Алла Пугачева появилась на концертном мероприятии группы «Машина времени» в Израиле. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию широкой общественности – поклонники примадонны заговорили о проблемах в ее браке с артистом Максимом Галкиным*.

✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами.
Марта Костюк Арина Соболенко костюк теннис соболенко
Военкоры ФАН