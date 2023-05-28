Украинская теннисистка Марта Костюк не ожидала, что зрители освистают ее за отказ пожать руку сопернице из РБ

Костюк проиграла в матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». После поражения она отказалась с достоинством пожать руку победительнице, а после свиста с трибун заявила, что не ожидала такой реакции зрителей. По ее собственному признанию, она не знает, как реагировать на произошедшее, однако выразила уверенность в том, что «через десять лет» люди отнесутся к ее поступку по-другому.