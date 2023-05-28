Байден: Согласование договора по госдолгу США случится в это воскресенье

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие часы хочет пообщаться с спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы внести окончательные правки в сделку по государственному долгу страны.
Как сообщает сайт РИА Новости, сам законопроект, обговаривающий решение ситуации вокруг госдолга, отправлен на утверждение у конгресса.
«Я собираюсь позвонить Маккарти в 3 часа дня, (22.00 по мск)», - заявил Байден в ходе разговора с журналистами.
Согласно данным западных источников, соглашение подразумевает под собой повышение потолка госдолга на два года. Взамен конгресс потребовал ограничить расходы из федерального бюджета страны.
Ранее, стало известно, что Байден и конгресс смогли прийти к общему решению вокруг ситуации с госдолгом США.