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Байден: Согласование договора по госдолгу США случится в это воскресенье

Политика
Байден: Согласование договора по госдолгу США случится в это воскресенье

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие часы хочет пообщаться с спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы внести окончательные правки в сделку по государственному долгу страны.

Как сообщает сайт РИА Новости, сам законопроект, обговаривающий решение ситуации вокруг госдолга, отправлен на утверждение у конгресса.

«Я собираюсь позвонить Маккарти в 3 часа дня, (22.00 по мск)», - заявил Байден в ходе разговора с журналистами.

Согласно данным западных источников, соглашение подразумевает под собой повышение потолка госдолга на два года. Взамен конгресс потребовал ограничить расходы из федерального бюджета страны.

Ранее, стало известно, что Байден и конгресс смогли прийти к общему решению вокруг ситуации с госдолгом США.
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