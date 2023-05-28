Сенатор РФ Алексей Пушков назвал Турцию свободной от давления Запада страной после победы Эрдогана

Победа Эрдогана говорит о том, что страна продолжит развиваться по своему вектору, который определяют ее собственные интересы, а не намерения преобразовать Турцию в свою колонию со стороны внешних сил. Большая часть граждан Турции не намерена быть под постоянным давлением США, которое можно было ощутить в преддверии выборов, однако победа Запада означала бы возвращение в однополярный 20 век. Анкара не согласна на такое, потому что смотрит в будущее, написал Пушков в своем Telegram-канале.