Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сенатор РФ Алексей Пушков назвал Турцию свободной от давления Запада страной после победы Эрдогана

Политика
Сенатор РФ Алексей Пушков назвал Турцию свободной от давления Запада страной после победы Эрдогана

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал победу президента Турции Реджепа Эрдогана во втором туре выборов.

Победа Эрдогана говорит о том, что страна продолжит развиваться по своему вектору, который определяют ее собственные интересы, а не намерения преобразовать Турцию в свою колонию со стороны внешних сил. Большая часть граждан Турции не намерена быть под постоянным давлением США, которое можно было ощутить в преддверии выборов, однако победа Запада означала бы возвращение в однополярный 20 век. Анкара не согласна на такое, потому что смотрит в будущее, написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Эрдоган одержал победу на президентских выборах над своим противником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Кемаль Кылычдароглу политика алексей пушков эрдоган турция запад
Военкоры ФАН