Огнеборцы ликвидировали открытое пожар в одной из приморских гостиниц на Кубани

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о ликвидации открытого горения в здании одной из гостиниц в населенном пункте Джубга (Краснодарский край). Об этом МЧС пишет в официальном Telegram-канале.
Локализация возгорания осложнялась высокой пожарной нагрузкой строения. В момент возникновения пожара гости в здании отсутствовали – объект не функционировал. Пламя удалось локализовать на площади около 800 квадратных метров, ликвидация открытого горения была произведена в 22:13 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что американские сейсмологи зарегистрировали сейсмическую активность магнитудой 5,7 на территории Колумбии. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 152 километра под городом, население которого составляет около 252 тысяч человек.