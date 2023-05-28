Ревматолог Асеева рассказала почему красная волчанка чаще встречается у женщин

Среди людей, страдающих системной красной волчанкой (СКВ), преобладают женщины - на одну женщину приходится около десяти мужчин. Об этом рассказала Елена Асеева изданию «Газета.Ru».
Предполагается, что такое распределение может быть связано с половыми гормонами. Асеева пояснила, что тестостерон может подавлять активность иммунной системы, а эстроген наоборот - стимулировать иммунный ответ. Кроме того, женщины чаще сталкиваются с особенностями течения СКВ, такими как обострения и высокая активность на ранних стадиях беременности и в послеродовом периоде, что связано с изменением концентрации эстрогенов в крови. Поэтому, женщины, принимающие гормональные контрацептивы, должны быть особенно осторожны, так как эти препараты могут вызывать иммунологические нарушения, связанные с СКВ.
Ранее дерматолог Наталия Жовтан посоветовала женщинам отказаться от использования гель-лака. Дело в том, что он содержит формальдегидные смолы и консерванты, дибутилфталат, камфору.