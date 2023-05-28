Проигравший кандидат на выборах в Турции Кылычдароглу прокомментировал победу Эрдогана

Сегодня, 28 мая, завершился второй этап президентских выборов в Турции. Согласно его результатам, Эрдоган немного обошел Кылычдароглу. После этого оппозиционный кандидат выступил перед гражданами Турции и заявил, что выборы текущего года стали самыми несправедливыми за последнее время, а с их итогами он оказался в корне не согласен.