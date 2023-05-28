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Российская фехтовальщица Смирнова высказалась о выступлении в нейтральном статусе

Спорт
Российская фехтовальщица Смирнова высказалась о выступлении в нейтральном статусе

Российская фехтовальщица Анна Смирнова прокомментировала возможность того, что сборная будет выступать под нейтральным флагом.

Как сообщает сайт sports.ru, спортсменка считает, что решение будет принимать исключительно тренерский и руководящий состав, а она же готова к любому исходу.

«Я фехтую ради фехтования. Думаю, руководство примет правильное решение», - заявила фехтовальщица.

Саму возможность предстоящей поездки сборная не обсуждает, а остается «наготове», в случае, если руководства решит все же поехать на соревнования.

Ранее польский турнир по фехтованию лишили статуса «чемпионата» из-за недопуска к участию российских спортсменов.
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