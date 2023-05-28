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Царьград: Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков, в украинских СМИ началась паника

Армия
Царьград: Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков, в украинских СМИ началась паника

Средства массовой информации сообщают о вылете шести бомбардировщиков с российской территории к точкам потенциального запуска ракет. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на украинские издания.

Сообщается, что СМИ Украины в настоящее время «распространяют панику» в связи с поднятием в воздух четырех бомбардировщиков Ту-95МС и двух Ту-22М3. «Царьград» предположил, что маневры могут быть связаны с контрнаступлением Вооруженных сил Украины, которое, как было заявлено в различных источниках, уже началось. Российская авиация и артиллерия старается наносить удары по инфраструктуре и складам с вооружениями, чтобы не позволить западной технике добраться до линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что ВСУ осуществили попытку атаки Запорожской АЭС ударным беспилотником. БПЛА не долетел до территории станции около 500 метров – системы РЭБ помогли посадить дрон.
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