Сообщается, что СМИ Украины в настоящее время «распространяют панику» в связи с поднятием в воздух четырех бомбардировщиков Ту-95МС и двух Ту-22М3. «Царьград» предположил, что маневры могут быть связаны с контрнаступлением Вооруженных сил Украины, которое, как было заявлено в различных источниках, уже началось. Российская авиация и артиллерия старается наносить удары по инфраструктуре и складам с вооружениями, чтобы не позволить западной технике добраться до линии боевого соприкосновения.