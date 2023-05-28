Проигравший на выборах в Турции оппозиционер Кемаль Кылычдароглу не намерен прекращать свою деятельность

Ранее Эрдоган обратился к гражданам своей страны и сообщил об окончании второго, последнего, тура президентских выборов. Он поблагодарил их за поддержку и очередное переизбрание на свой пост. Эрдоган также добавил, что этот результат символизирует победу турецкой демократии.