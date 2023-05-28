Тысячи сторонников победившего на выборах Эрдогана собрались в ожидании выступления политика в Анкаре

Сторонники победившего на выборах в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на многотысячный митинг в Анкаре. Горожане ждут выступления переизбравшегося на пост президента республики политика, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.
Жители столицы Турции и приезжие из других регионов страны заняли всю площадь перед президентским дворцом. Собравшиеся ликуют, что действующий глава государства Эрдоган остается у власти на ближайшие пять лет.
Ранее одним из первых Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил с победой на выборах президент России Владимир Путин. Глава российского государства заверил, что ценит вклад турецкого коллеги в укрепление отношений между двумя странами, а также подтвердил свою готовность к продолжению межгосударственного диалога.