Париж запретит одноразовый пластик на время предстоящей Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что использование одноразового пластика в городе будет запрещено на время проведения Олимпиады-2024.
Как сообщает сайт sports.ru, связано это с большим количеством мусора в столице Франции и проведением в стране политики по борьбе с загрязнением улиц городов.
«Мы решили сделать из Олимпийских игр первое крупное событие без одноразового пластика», - заявила Идальго в ходе недавней пресс-конференции парижского форума.
Сама Олимпиада должна пройти в Париже в 2024 году с 26 июля и по 11 августа.
Ранее жители Парижа вышли на митинги из-за появившихся сведений о побочных эффектах вакцины Pfizer от COVID-19.