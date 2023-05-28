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Париж запретит одноразовый пластик на время предстоящей Олимпиады

Весь мир
Париж запретит одноразовый пластик на время предстоящей Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что использование одноразового пластика в городе будет запрещено на время проведения Олимпиады-2024.

Как сообщает сайт sports.ru, связано это с большим количеством мусора в столице Франции и проведением в стране политики по борьбе с загрязнением улиц городов.

«Мы решили сделать из Олимпийских игр первое крупное событие без одноразового пластика», - заявила Идальго в ходе недавней пресс-конференции парижского форума.

Сама Олимпиада должна пройти в Париже в 2024 году с 26 июля и по 11 августа.

Ранее жители Парижа вышли на митинги из-за появившихся сведений о побочных эффектах вакцины Pfizer от COVID-19.
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