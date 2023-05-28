«Единая Россия» соединила ключи шифрования блокчейна предварительного голосования

Предварительное голосование политической партии «Единая Россия» на выборах 2023 года проводилось с 23 по 28 мая. В Центральном исполнительном комитете партии состоялось соединение ключей шифрования блокчейна выборов.
Предварительные выборы в электронном формате прошли перед единым днем голосования. В качестве выборщиков были зарегистрированы более трех миллионов россиян, что составляет 10% от общего числа избирателей в регионах. В ходе мероприятия были развернуты 25 тысяч счетных участков, – пишет информационное агентство «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что на победном митинге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исполнил своим сторонникам композицию «Duyanlara Duymayanlara». Мероприятие, на котором политик объявил о своей победе, прошло в стамбульском районе Ускюдар.