Продюсер новостей и диктор на эфиопской вещательной компании Fana Broadcasting Corporation Бисарат Мелессе заявил, что времена, когда главенствовал однополярный мир окончились.
Как сообщает сайт издания RT, ведущий считает, что Африка начинает «извлекать выгоду» из формирующегося многополярного мира.
«Этот многополярный режим великолепен для африканских стран и дает возможность установить связи с Россией <…>», - заявил Мелессе.
Позиция Запада, по наглому использованию Африки как ресурса, в корне разнится с тем, как действует Москва, которая выступает на «равных правах». Мировые организации, вроде Международного валютного фонда и Word Bank лишь способствовали обворовыванию Африки. Сейчас же, когда вектор сотрудничества стал меняться, африканские страны ожидает лишь постепенное развитие экономики.
Ранее стало известно, что Африка оказалась в «ловушке», из-за более развитых стран.