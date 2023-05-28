Fana: Времена однополярного мира США окончились

Позиция Запада, по наглому использованию Африки как ресурса, в корне разнится с тем, как действует Москва, которая выступает на «равных правах». Мировые организации, вроде Международного валютного фонда и Word Bank лишь способствовали обворовыванию Африки. Сейчас же, когда вектор сотрудничества стал меняться, африканские страны ожидает лишь постепенное развитие экономики.