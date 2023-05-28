«Расставить все точки над i»: Президент США Джо Байден рассказал о звонке в Конгресс по поводу госдолга

Белый дом сообщил о продолжении переговоров президента США Джо Байдена и Конгресса касательно ситуации с госдолгом и предполагаемым дефолтом в стране.
Сегодня, 28 мая, Байден намерен провести очередной телефонный разговор с представителем Конгресса Кевином Маккарти на тему всех аспектов переговоров о решении проблемы с госдолгом США. Он также отметил, что на данный момент между Конгрессом и Белым домом не осталось каких-либо разногласий по этому поводу, поэтому звонок Маккарти будет носить уточняющий характер.
«Расставить все точки над i», - приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.
Ранее Маккарти заявил, что обе стороны приняли решение о повышении потолка госдолга для того, чтобы избежать дефолта в стране. Последний был спрогнозирован министерством финансов к середине июня.