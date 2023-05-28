Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции

Президент России Владимир Путин поздравил действующего главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер заверил, что ценит вклад турецкого коллеги в укрепление отношений между двумя странами, а также подтвердил свою готовность к продолжению межгосударственного диалога. Владимир Путин подчеркнул, что победа Эрдогана на выборах — результат работы политика по укреплению суверенитета Турции и проведению независимой внешней политики.
В своем поздравительном послании президент России отметил, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Турцией, включая АЭС «Аккую» и газовый хаб. Завершая адрес, Путин пожелал Эрдогану успехов «в столь ответственной деятельности во главе государства», здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что движение автомобильного транспорта в Анкаре остановилось из-за сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана. Горожане начали отмечать победу своего кандидата еще до оглашения официальных результатов президентских выборов.