Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции

Российский лидер заверил, что ценит вклад турецкого коллеги в укрепление отношений между двумя странами, а также подтвердил свою готовность к продолжению межгосударственного диалога. Владимир Путин подчеркнул, что победа Эрдогана на выборах — результат работы политика по укреплению суверенитета Турции и проведению независимой внешней политики.