Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции

Политика
Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции

Президент России Владимир Путин поздравил действующего главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер заверил, что ценит вклад турецкого коллеги в укрепление отношений между двумя странами, а также подтвердил свою готовность к продолжению межгосударственного диалога. Владимир Путин подчеркнул, что победа Эрдогана на выборах — результат работы политика по укреплению суверенитета Турции и проведению независимой внешней политики.

В своем поздравительном послании президент России отметил, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Турцией, включая АЭС «Аккую» и газовый хаб. Завершая адрес, Путин пожелал Эрдогану успехов «в столь ответственной деятельности во главе государства», здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что движение автомобильного транспорта в Анкаре остановилось из-за сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана. Горожане начали отмечать победу своего кандидата еще до оглашения официальных результатов президентских выборов.
реджеп тайип эрдоган турция президентские выборы владимир путин победа Эрдогана поздравление
Военкоры ФАН