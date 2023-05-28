Политик Олег Соскин: «Украина стала концлагерем Зеленского, Байдена и Евросоюза»

На данный момент на Украине идет «гражданская война», которая спровоцирована массовой и насильной мобилизацией мужского населения страны. Мужчины не могут сделать свободный выбор, идти им воевать, покинуть страну или остаться в стороне, что и привело к расколу среди населения.