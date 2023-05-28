Политик Олег Соскин: «Украина стала концлагерем Зеленского, Байдена и Евросоюза»

Украинский политик Олег Соскин рассказал о том, почему на Украине началась «гражданская война».
На данный момент на Украине идет «гражданская война», которая спровоцирована массовой и насильной мобилизацией мужского населения страны. Мужчины не могут сделать свободный выбор, идти им воевать, покинуть страну или остаться в стороне, что и привело к расколу среди населения.
Это происходит, благодаря тому, что президент Владимир Зеленский превратил Украину в свой личный «концлагерь», которым также управляют союзники Киева: президент США Джо Байден и весь Евросоюз, заявил Соскин.
Ранее Соскин заявил, что не верит в начало контрнаступления вооруженных сил Украины в текущем году. По словам политика, ВСУ просто нечем реализовать свое наступление из-за отсутствия вооружения.