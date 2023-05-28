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РЕН ТВ: В одной из приморских гостиниц на Кубани начался пожар

Происшествия
РЕН ТВ: В одной из приморских гостиниц на Кубани начался пожар

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили о возгорании трехэтажной гостиницы на территории населенного пункта Джубга (Краснодарский край). Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров. К настоящему моменту информация о пострадавших и степени ущерба собственности не поступала. Более подробные данные о происшествии уточняются.

Ранее сообщалось, что огнеборцы осуществили локализацию пожара на складе с тортами на территории ОЭЗ Алабуга. Площадь распространения пламени составила две тысячи квадратных метров.
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