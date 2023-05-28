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Лидеры стран поздравляют президента Турции Эрдогана с победой на выборах

Политика
Лидеры стран поздравляют президента Турции Эрдогана с победой на выборах

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что лидеры стран всего мира начали поздравлять его с победой на выборах президента.

Как сообщает сайт РИА Новости, поздравления начали приходить еще до окончания голосования. Звонки поступили от глав Азербайджана, Узбекистана и премьера Ливии.

«Они все звонят один за другим», - подчеркнул президент Турции.

Также Эрдоган заявил, что лидеры стран готовы приехать прямо в Анкару для поздравления его с очередным избранием на пост.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Реджепа Эрдогана с победой на выборах президента в Турции.
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