Отрезанная селем в горах Дагестана съемочная группа относится к базирующейся на Мосфильме киностудии

Стали известны подробности о киностудии, снимавшей картину в горах Дагестана, когда там сошел сель. Компания существует на базе «Мосфильма», а ее генеральным директором является Петр Ануров, сообщает источник ФАН.
По его словам, самыми известными лентами, которые сняты этой командой, являются «Духless» и «Духless 2». При этом в последнее время выручка киностудии упала — за год доходы сократились с 500 до 64 млн рублей.
Тем не менее, компания пока все еще остается прибыльной, отметил источник ФАН. Сотрудники налоговой службы не имеют претензий к киностудии, поскольку компания вовремя сдает отчеты и выплачивает необходимые взносы.
Ранее источник ФАН опроверг информацию о травмировании членов съемочной группы в горах Дагестана при сходе селя. Команду, задействованную в производстве картины, грязевой поток отрезал от дороги на три часа.