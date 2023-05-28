Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спел сторонникам песню на победном митинге

Эрдоган почти на каждом предвыборном митинге исполнял композицию «Duyanlara Duymayanlara», что он сделал и сегодня. Мероприятие состоялось в одном из районов Стамбула – Ускюдар. Во время речи президент также объявил о своей победе и поблагодарил граждан страны за широкую поддержку во время выборов главы государства.