Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спел сторонникам песню на победном митинге

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время первого выступления после второго тура на выборах лидера страны спел своим сторонникам песню. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».
Эрдоган почти на каждом предвыборном митинге исполнял композицию «Duyanlara Duymayanlara», что он сделал и сегодня. Мероприятие состоялось в одном из районов Стамбула – Ускюдар. Во время речи президент также объявил о своей победе и поблагодарил граждан страны за широкую поддержку во время выборов главы государства.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой еще до окончания подсчета избирательных бюллетеней. До этого к президенту Турции обратились эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.