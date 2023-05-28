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Автомобиль украинской семьи подорвался на мине ВСУ, есть жертвы

Украина
Автомобиль украинской семьи подорвался на мине ВСУ, есть жертвы

На Украине, в Николаевской области, автомобиль с пятью членами семьи подорвался на мине.

Как сообщает Telegram-канал ТАСС, в результате взрыва транспортного средства на мине погибло три ребенка и два взрослых человека. Украинские СМИ и силовые ведомства никак пока не комментируют произошедшее.

Известно, что еще в 2022 году, на месте подрыва машины, располагалась 61-я бригада Вооруженных сил Украины, которая и возводила преграду на дорогах в виде минных полей. Разминированием гражданских транспортных узлов так никто в итоге и не занимался.

Ранее стало известно о повреждении в результате взрыва, здания нефтепровода в Псковской области.
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