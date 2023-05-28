Пожарные локализовали возгорание на складе с тортами в ОЭЗ Алабуга почти на 2000 кв. метрах

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Татарстану в 18:35. Огонь возник в одноэтажном объекте площадью 3000 кв. метров. Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали, что пламя охватило кровлю склада и цех по производству кондитерской продукции.