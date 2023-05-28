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Пожарные локализовали возгорание на складе с тортами в ОЭЗ Алабуга почти на 2000 кв. метрах

Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на складе с тортами в ОЭЗ Алабуга почти на 2000 кв. метрах

Огонь возник на складе с тортами, расположенном на территории ОЭЗ Алабуга. Спасателям удалось локализовать пламя на площади 2000 кв. метров.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Татарстану в 18:35. Огонь возник в одноэтажном объекте площадью 3000 кв. метров. Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали, что пламя охватило кровлю склада и цех по производству кондитерской продукции.

К ликвидации пожара привлекли 52 человека. В тушении задействовали 15 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 19:39.

В другом регионе, в Республике Башкирия, пожарные тушили горящую сухую траву. Площадь возгорания составила 8 гектаров.
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