Пожарные локализовали возгорание на складе с тортами в ОЭЗ Алабуга почти на 2000 кв. метрах

Огонь возник на складе с тортами, расположенном на территории ОЭЗ Алабуга. Спасателям удалось локализовать пламя на площади 2000 кв. метров.
Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Татарстану в 18:35. Огонь возник в одноэтажном объекте площадью 3000 кв. метров. Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали, что пламя охватило кровлю склада и цех по производству кондитерской продукции.
К ликвидации пожара привлекли 52 человека. В тушении задействовали 15 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 19:39.
В другом регионе, в Республике Башкирия, пожарные тушили горящую сухую траву. Площадь возгорания составила 8 гектаров.