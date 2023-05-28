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ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС ударным беспилотником

Происшествия
ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС ударным беспилотником

Армия Украины попыталась атаковать ЗАЭС с помощью ударного дрона. Об этом сообщил представитель силового ведомства.

По имеющейся информации, провокация ВСУ произошла утром 28 мая. Системы радиоэлектронной борьбы помогли посадить БПЛА. Дрон не долетел до территории станции около 500 метров.

Затем специалисты провели осмотр и обезвредили боеприпас. Источник из силовых структур заявил, что беспилотник нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора.

Ранее издание Business Insider написало о полном уничтожении украинского флота БПЛА Bayraktar армией России. По оценкам зарубежных экспертов, ВС РФ ликвидируют в месяц до десяти тысяч западных дронов, передаваемых украинской стороне.
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