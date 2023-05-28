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Источник ФАН опроверг информацию о травмировании членов съемочной группы в горах Дагестана при сходе селя

Происшествия
Источник ФАН опроверг информацию о травмировании членов съемочной группы в горах Дагестана при сходе селя

Попавшие под сход селя в Дагестане участники съемочной группы «Киностудия Слово» не пострадали. Об этом сообщает источник ФАН.

По имеющейся информации, природное явление произошло 26 мая. Съемочная группа, находившаяся в тот момент возле Гунибского водопада, не пострадала. Однако оказалась отрезанной от дороги на три часа.

Прибывшие на место службы расчистили дорогу, а члены команды ухали. После инцидента никто к медикам за помощью не обращался.

Ранее СМИ сообщали, что около десяти человек получили травмы средней тяжести при сходе селя в Дагестане. Природное явление возникло после затяжного ливня.
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