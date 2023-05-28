Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до окончания подсчета голосов поздравил с переизбранием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , сообщает ТАСС.
Следует отметить, что немного ранее Эрдогану отправили поздравления эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Первый поздравил турецкого лидера сразу после обнародования предварительных результатов второго тура и пожелал ему удачи на новом сроке. Мирзиеев, в свою очередь, назвал победу Эрдогана убедительной и исторической.
Ранее к избирателям обратился сам действующий президент Турции. Он поблагодарил всех сторонников за поддержку и назвал день прошедших выборов праздником демократии.