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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Политика
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до окончания подсчета голосов поздравил с переизбранием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , сообщает ТАСС.

Следует отметить, что немного ранее Эрдогану отправили поздравления эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Первый поздравил турецкого лидера сразу после обнародования предварительных результатов второго тура и пожелал ему удачи на новом сроке. Мирзиеев, в свою очередь, назвал победу Эрдогана убедительной и исторической.

Ранее к избирателям обратился сам действующий президент Турции. Он поблагодарил всех сторонников за поддержку и назвал день прошедших выборов праздником демократии.
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