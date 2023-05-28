СМИ: пограничный конфликт Афганистана и Ирана вызван спорами из-за водных ресурсов

Однако эксперты заявляют о том, что Тегеран попросту не принял во внимание изменения климата в регионе. В последние годы ближневосточные государства страдают от усиливающихся засух, затронувших и центральную Азию. По словам одного из бывших сотрудников Кабульского университета Асема Майара, при «обычных» обстоятельствах даже в летние месяцы Иран мог бы получать в несколько раз выше оговоренного в сделке 1973 года объема. Но прошлый год для Афганистана был в этом плане довольно тяжелым.