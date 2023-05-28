СМИ: пограничный конфликт Афганистана и Ирана вызван спорами из-за водных ресурсов

Кабул не в состоянии выполнить договоренности о сбросе вод реки Гильменд из-за усиливающейся засухи в регионе.
Недостаточный сток воды по реке Гильменд из Афганистана в Иран является основной причиной недавнего пограничного конфликта, однако Кабул не смог бы обеспечить Тегеран в нужном количестве из-за изменения климата, полагает The National.
Протяженность реки Гильменд на афганской территории превышает тысячу километров, затем она пересекает границу с Исламской республикой. Две страны пытались «поделить» ее водный потенциал договорным путем, но тем не менее не раз вступали в конфликт по этому вопросу.
Как полагает издание, сейчас руководство движения «Талибан»✱ (запрещено в РФ) сталкивается с растущим давлением со стороны правительства Исламской республики. По заявлению Ирана, он получает лишь около 4% от объема воды, оговоренного в сделке от 1973 года: расход должен составлять суммарно 26 кубометров в секунду.
Однако эксперты заявляют о том, что Тегеран попросту не принял во внимание изменения климата в регионе. В последние годы ближневосточные государства страдают от усиливающихся засух, затронувших и центральную Азию. По словам одного из бывших сотрудников Кабульского университета Асема Майара, при «обычных» обстоятельствах даже в летние месяцы Иран мог бы получать в несколько раз выше оговоренного в сделке 1973 года объема. Но прошлый год для Афганистана был в этом плане довольно тяжелым.
Местные фермеры рассказали прессе, что с 2020-го полноводность рек значительно уменьшилась. Людям не хватало воды даже в прибрежных регионах, что привело к снижению урожайности. При этом уровень уменьшается и в подземных скважинах, вдобавок из-за цен на обустройство и электроснабжение позволить себе такую роскошь может не каждый афганец. Даже зимние и весенние проливные дожди, которые привели к наводнениям и прочим бедствиям в ряде регионов страны, не смогли в достаточной степени подпитать реки.
С аналогичными проблемами сталкиваются и в Иране. Примечательно, что в последнее время наполнение ряда водохранилищ в верхнем бассейне Гильменда повысилось, однако такой сдвиг можно назвать позитивным лишь отчасти: водоемы занесло отложениями на 35-40%, что снижает полезный объем.
Тем не менее издание возлагает ответственность за эскалацию приграничного конфликта именно на Иран: правительство республики якобы отклонило оправдания по поводу засухи как несостоятельные и неприемлемые. Кроме того, несколько дней назад президент страны Эбрахим Раиси потребовал от руководства Афганистана «немедленно обеспечить людей в их праве на воду». Он также призвал «Талибан» отнестись к его словам серьезно или «не жаловаться позже».
Накануне утром между иранскими и афганскими пограничниками произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли несколько военнослужащих с обеих сторон. Позже обстановка частично стабилизировалась, Тегеран и Кабул начали переговоры, возложив вину за начавшийся бой на оппонента.
Сегодня в Сети распространилось видео, на котором один из лидеров «Талибана» пригрозил Ирану полноценной войной в случае дальнейшей агрессии и провокаций. Однако позже издание Pars Today опубликовало статью, согласно которой в Кабуле состоялось заседание комиссии правительства страны по вопросу недавней эскалации. Участники мероприятия призвали к хорошим отношениям с Исламской Республикой, назвав их частью внешнеполитического курса Афганистана, а также обсудили претензии Тегерана к Кабулу в рамках договора 1973 года.
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