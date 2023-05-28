Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не все американцы поддерживают русофобию

Российский дипломат Мария Захарова отметила, что простое население США понятия не имеет, какие высказывание себе позволяют представители власти.
В эфире программы на телеканале «Россия-1» Захарова прокомментировала заявления американского сенатора Линдси Грэма об удачном финансировании Украины. По мнению дипломата, не все американцы поддерживают такие русофобские высказывания.
Она уверена, что если бы ксенофобские речи Грэма касались латиноамериканцев или африканцев, то жители США «вынесли бы его на следующий день». Кроме того, обычные американцы заняты бытовыми проблемами и даже не представляют, что себе позволяют их власти.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявления Линдси Грэма.