Султан Омана отправился в Иран с официальным визитом

Султана будет сопровождать большая делегация, состоящая из министров, послов и военачальников. Программу переговоров Хайтама в Иран ранее обсудили министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиян и его оманский коллега Саид Бадр бин Хамад аль-Бусаиди 26 мая в ходе телефонного разговора. Неделей ранее Хайтам бин Тарик посетил Египет, где обсудил общие региональные и международные события с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси.