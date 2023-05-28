Султан Омана отправился в Иран с официальным визитом

Султан Омана Хайтам бин Тарик Аль Саид отправился в Тегеран по приглашению президента Ирана Эбрахим Раиси. На переговорах они обсудят двусторонние вопросы, а также региональные и международные события.
Встреча лидеров государств пройдет в культурно-историческом комплексе Саад Абад в Тегеране. Представители королевского двора Омана подтвердили информацию, заявив, что султан Хайтам отправится в Иран с двухдневным официальным визитом:
«Поездка обусловлена плодотворными отношениями и добрососедством между двумя странами. Также во время сессии будут затронуты вопросы развития сотрудничества между Оманом и Ираном в различных сферах для удовлетворения интересов и устремлений».
Султана будет сопровождать большая делегация, состоящая из министров, послов и военачальников. Программу переговоров Хайтама в Иран ранее обсудили министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиян и его оманский коллега Саид Бадр бин Хамад аль-Бусаиди 26 мая в ходе телефонного разговора. Неделей ранее Хайтам бин Тарик посетил Египет, где обсудил общие региональные и международные события с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси.