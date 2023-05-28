Движение в Анкаре остановилось из-за празднующих победу сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали отмечать победу политика на выборах на улицах Анкары. В результате движение в столице ближневосточного государства остановилось, публикует РЕН ТВ кадры с городских магистралей.
До этого Эрдоган выступил перед соотечественниками, поблагодарив избирателей после завершения выборов президента Турции. Действующий глава государства вышел к согражданам в Стамбуле и объявил об окончании голосования, назвав его праздником демократии.
Ранее сообщалось, что на момент 19:36 по московскому времени Реджеп Тайип Эрдоган лидировал с 54,47% голосов во втором туре президентских выборов в Турции. Оппонент действующего президента страны Кемаль Кылычдароглу набирает 45,53% голосов.