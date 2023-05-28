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Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил избирателей после завершения выборов президента Турции

Политика
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил избирателей после завершения выборов президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед сторонниками после завершения выборов. Он поблагодарил избирателей за поддержку.

Эрдоган вышел к гражданам в Стамбуле. Он объявил о завершении второго тура голосования. Прошедшие выборы турецкий лидер назвал праздником демократии.

По результатам второго тура глава государства набрал более 54% голосов избирателей. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу меньше, 45,53% голосов. После завершения выборов на центральную площадь в Анкаре уже стягивают отряды полиции.
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