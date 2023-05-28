Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил избирателей после завершения выборов президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед сторонниками после завершения выборов. Он поблагодарил избирателей за поддержку.
Эрдоган вышел к гражданам в Стамбуле. Он объявил о завершении второго тура голосования. Прошедшие выборы турецкий лидер назвал праздником демократии.
По результатам второго тура глава государства набрал более 54% голосов избирателей. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу меньше, 45,53% голосов. После завершения выборов на центральную площадь в Анкаре уже стягивают отряды полиции.