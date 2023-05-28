Праздник зеленых фуражек: как в России появился День пограничника

28 мая в России отмечается День пограничника. В календарь праздников он был внесен в 1994 году на основании президентского указа «Об установлении Дня пограничника». В свою очередь, этот нормативно-правовой акт подтвердил указ Совета Министров СССР от 1958 года об установлении 28 мая датой праздника для всех пограничников СССР.
Именно в этот день в 1918 году вышел декрет Совнаркома об учреждении Пограничной стражи молодой Советской России.
Разумеется, история охраны рубежей страны имеет гораздо более глубокие корни.
Первое письменное упоминание в исторических документах о русской пограничной страже относится к 1360 году. Митрополит Алексий благословил стражей и станичников следить за передвижениями ордынцев. Собственно, слово «станица» и означало изначально что-то вроде места дислокации пограничников, в роли которых чуть позднее стали выступать казаки.
В 1512 году при великом князе Василии III появилось понятие «застава», что опять-таки нашло отражение в документах.
А в 1571 году был издан первый пограничный устав — «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». В 1754 году учреждаются пограничные таможни, появилась пограничная таможенная охрана. В 1893 году пограничники были выделены из таможни в «Отдельный корпус пограничной стражи».
Неувядаемой славой покрыли себя наши пограничники в XX веке. Героическая оборона Брестской крепости… подвиг пограничников 12-й заставы Московского погранотряда Группы Пограничных войск России в Республике Таджикистан в 1993 году, когда внуки солдат Великой Отечественной доказали, что они достойны памяти предков.
«Я лично видел и никогда не забуду, как храбро и стойко сражались пограничники под Москвой, под Ленинградом и Сталинградом, у Курска, на Украине, в Беларуси», — писал маршал Советского Союза Георгий Жуков.