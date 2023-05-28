Праздник зеленых фуражек: как в России появился День пограничника

28 мая в России отмечается День пограничника. В календарь праздников он был внесен в 1994 году на основании президентского указа «Об установлении Дня пограничника». В свою очередь, этот нормативно-правовой акт подтвердил указ Совета Министров СССР от 1958 года об установлении 28 мая датой праздника для всех пограничников СССР.