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Около десяти человек пострадали в результате схода селя на место съемок нового сериала «Киностудии Слово» в Дагестане

Происшествия
Около десяти человек пострадали в результате схода селя на место съемок нового сериала «Киностудии Слово» в Дагестане

Съемочная группа продакшена «Киностудия Слово» попала под сход селя возле Гунибского водопада в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время съемок нового сериала. Съемочную группу предупреждали, что место небезопасно для съемок, однако шоураннеры рискнули отправиться туда.

Как сообщили участники группы, с ними не провели инструктаж, при этом на 150 человек нашли всего 15 защитных касок. На третий день съемок начался затяжной ливень, из-за чего усилился водопад и сошел сель, снесший находившихся в эпицентре людей.

В результате пострадали около десяти человек. Они получили травмы средней тяжести. Часть съемочной группы уцелела, отпрыгнув в ущелье, выбираться им помогали нанятые каскадеры.

Ранее в Дагестане девушка получила травмы, упав с обрыва во время экстремальных прыжков с веревкой. В отношении владельцев аттракциона возбудили уголовное дело.
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