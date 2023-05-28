Сенатор РФ Константин Косачев: турецкие избиратели предпочли преемственность, что важно для России

Победа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов показывает, что граждане страны уверенным большинством предпочли преемственную связь непредсказуемости. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Более того, он подчеркнул, что это решение является важным как для самой страны, так и для России, а слово «преемственность» станет выражением дня.
Следует отметить, что 28 мая состоялся второй тур выборов на пост главы Турции. Известно, что Эрдоган набрал более 54% голосов. А за его оппонента Кемаля Кылычдароглу проголосовало более 45%.