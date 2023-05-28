Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сенатор РФ Константин Косачев: турецкие избиратели предпочли преемственность, что важно для России

Политика
Сенатор РФ Константин Косачев: турецкие избиратели предпочли преемственность, что важно для России

Победа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов показывает, что граждане страны уверенным большинством предпочли преемственную связь непредсказуемости. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Более того, он подчеркнул, что это решение является важным как для самой страны, так и для России, а слово «преемственность» станет выражением дня.

Следует отметить, что 28 мая состоялся второй тур выборов на пост главы Турции. Известно, что Эрдоган набрал более 54% голосов. А за его оппонента Кемаля Кылычдароглу проголосовало более 45%.
турция президентские выборы реджеп тайип эрдоган константин косачев
Военкоры ФАН