«Заявляют о якобы имеющейся у меня политической активности»: Пригожин о фейковых Telegram-каналах, делающих посты от его имени

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что у него есть лишь одна медийная площадка, на которой публикуются его заявления. По словам создателя «оркестра», остальные не имеют к нему никакого отношения.
Пригожин отметил, что в последнее время в Telegram и различных социальных сетях стали появляться каналы и страницы, в материалах которых сообщается о наличии у Пригожина некой политической активности с предвыборным оттенком. Однако все они являются фейковыми, сказал основатель ЧВК «Вагнер».
«В последнее время появились Telegram-каналы и другие интернет-площадки, которые от моего имени заявляют о якобы имеющейся у меня политической активности, в том числе с предвыборными заявлениями. Я хочу обратить внимание, что ни один из этих телеграм-каналов не имеет ко мне никакого отношения. Единственной площадкой, с которой я делаю свои заявления, является «Пресс-служба компании «Конкорд» – пресс-служба Пригожина»», — пояснил он в аудиокомментарии.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что информация о его возросшем рейтинге и политических амбициях не соответствует действительности. Так он отреагировал на пост Telegram-канала «Незыгарь».