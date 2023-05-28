«Заявляют о якобы имеющейся у меня политической активности»: Пригожин о фейковых Telegram-каналах, делающих посты от его имени

Пригожин отметил, что в последнее время в Telegram и различных социальных сетях стали появляться каналы и страницы, в материалах которых сообщается о наличии у Пригожина некой политической активности с предвыборным оттенком. Однако все они являются фейковыми, сказал основатель ЧВК «Вагнер».