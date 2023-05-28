Россиянка Потапова обыграла американку Таунсенд и вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Россиянка Анастасия Потапова одержала первую победу и оформила выход во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Теннисистка из РФ во встрече первого круга уверенно переиграла американку Тэйлор Таунсенд в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Для того чтобы нанести поражение спортсменке из США россиянке потребовался 1 час и 11 минут.
Следующей соперницей Потаповой на «Ролан Гаррос» станет победительница матча между еще одной участницей из России Анастасией Павлюченковой и чешкой Линдой Фрухвиртовой.
Другая российская теннисистка Камилла Рахимова также пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, одержав легкую победу над Сарой Бейлек из Чехии со счетом 6:0, 6:3.