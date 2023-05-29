Аналитики констатировали сохранение стоимости новостроек в России, несмотря на рост спроса

При этом специалисты констатируют, что после завершения майских праздников число запросов объявлений по выставленному на продажу жилью в новостройках было на 10% выше, чем в апреле. Эксперты по недвижимости также отметили, что даже сейчас предложение квартир на рынках новостроек значительно превышает спрос — объектов намного больше, чем желающих их приобрести.