Аналитики констатировали сохранение стоимости новостроек в России, несмотря на рост спроса

Российские застройщики оставили цены на новостройки на прежнем уровне, несмотря на то, что спрос на этот тип жилья весной вырос. К такому выводу пришли аналитики нескольких компаний, занимающихся недвижимостью, пишет «Коммерсантъ».
В мае средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (в том числе 16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 140,6 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим месяцем, показатель снизился на 0,2%.
При этом специалисты констатируют, что после завершения майских праздников число запросов объявлений по выставленному на продажу жилью в новостройках было на 10% выше, чем в апреле. Эксперты по недвижимости также отметили, что даже сейчас предложение квартир на рынках новостроек значительно превышает спрос — объектов намного больше, чем желающих их приобрести.