Издание Business Insider написало о полном уничтожении украинского флота БПЛА Bayraktar армией России

В 2022 году Киев сообщил, что с февраля получил 50 беспилотников TB2. Однако к концу года они почти полностью исчезли с поля боя. В данный момент ВСУ вынуждены использовать на фронте машины турецкого производства для наблюдения и разведывательных полетов, не применяя их в боевых столкновениях. По оценкам экспертов издания, российская армия уничтожает в месяц до десяти тысяч западных БПЛА, переданных украинской стороне.