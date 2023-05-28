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Издание Business Insider написало о полном уничтожении украинского флота БПЛА Bayraktar армией России

Армия
Издание Business Insider написало о полном уничтожении украинского флота БПЛА Bayraktar армией России

Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2. Об этом пишет Business Insider.

Аналитик Сэмюэль Бендетт отмечает, что подобные беспилотники отлично работают, когда у противника нет мощной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Однако армия России очень быстро начала применять свои РЭБ и сбила огромное количество Bayraktar TB2. В публикации отмечается, что на эти БПЛА Киев делал огромную ставку в противостоянии с РФ.

В 2022 году Киев сообщил, что с февраля получил 50 беспилотников TB2. Однако к концу года они почти полностью исчезли с поля боя. В данный момент ВСУ вынуждены использовать на фронте машины турецкого производства для наблюдения и разведывательных полетов, не применяя их в боевых столкновениях. По оценкам экспертов издания, российская армия уничтожает в месяц до десяти тысяч западных БПЛА, переданных украинской стороне.

Ранее российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow в зоне СВО. Также были сбиты шесть РСЗО HIMARS.
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