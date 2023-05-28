Главный тренер «Спартака» Абаскаль провел серьезную беседу с Соболевым после удаления в игре против ЦСКА

«Спартак» дома сыграл в нулевую ничью против нижегородского ФК «Пари НН» во встрече 29-го тура Российской премьер-лиги. При этом Соболева на поле не было — он отбывает четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес соперника в игре против столичных армейцев.