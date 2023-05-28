Главный тренер «Спартака» Абаскаль провел серьезную беседу с Соболевым после удаления в игре против ЦСКА

Главный тренер московского ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль заявил, что серьезно поговорил с нападающим Александром Соболевым в связи с его удалением в столичном дерби в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА.
«Недопустимо такое количество матчей в сезоне, которые он пропустил из-за дисквалификаций. Он попросил прощения», — цитирует испанского специалиста интернет-издание «Спорт-Экспресс».
При этом 34-летний наставник из Испании сказал, что команда во всем поддерживает проштрафившегося игрока в надежде на скорые изменения в его поведении на футбольном поле.
«Спартак» дома сыграл в нулевую ничью против нижегородского ФК «Пари НН» во встрече 29-го тура Российской премьер-лиги. При этом Соболева на поле не было — он отбывает четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес соперника в игре против столичных армейцев.
Сегодня, 28 мая, испанец Гильермо Абаскаль заверил, что останется на посту главного тренера «Спартака» в новом сезоне-2023/24.