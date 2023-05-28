В штабе КИБЕР ФРОНТА Z провели онлайн-встречу с активистами из Краснодара и лекцию о Новороссии

В штабе КИБЕР ФРОНТА Z состоялся телемост «Санкт-Петербург — Краснодар» с активистами движения. Видеоконференция дала возможность обменяться опытом и объединиться с единомышленниками из других городов России.
«Может быть мы, петербуржцы, раньше стали объединяться, потому что только объединившись мы можем делать больше, но опыт у активистов из Краснодара уже имеется. На конференции поделимся друг с другом опытом, а также грядущими проектами», — рассказала модератор видеоконференции Светлана Санникова.
Затем онлайн-встреча перешла в лекцию историка Российского военно-исторического общества Максима Коршева, тема которой стала «Новороссия: наследие русских царей».
«Историк из Российского военно-исторического общества Максим Коршев прочитает лекцию о том, как зарождались и формировались те земли, которые уже в первой трети XVIII века получили название Новороссия. Почему мы выбрали эту тему? В общем-то вопрос, как и тема, очевиден: вновь повторяется история. Земли Новороссии стали центром противостояния России и коллективного Запада. Очень много спекуляций и мифов на эту тему: что это за территория, кому она должна принадлежать исторически… Именно поэтому мы организовали такое просветительское мероприятие, чтобы расставить все точки над "i"», — поделилась председатель общественного движения КИБЕР ФРОНТ Z Асия Садриева.