После завершения обработки голосов в Турции на площадь Анкары стягивают наряды полиции

Отряды полиции начинают стягиваться на центральную площадь Анкары. Правоохранительные органы появляются в районе общественного места после завершения обработки голосов на выборах президента Турции.
В столице государства усилили меры безопасности после завершения голосования. Очевидцы заметили, как к площади Кызылай подъезжают автобусы с нарядами полиции. Правоохранители с автоматами будут обеспечивать общественный порядок.
В Турции подвели итоги голосования во втором туре президентских выборов. За действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали более 54% граждан.