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После завершения обработки голосов в Турции на площадь Анкары стягивают наряды полиции

Общество
После завершения обработки голосов в Турции на площадь Анкары стягивают наряды полиции

Отряды полиции начинают стягиваться на центральную площадь Анкары. Правоохранительные органы появляются в районе общественного места после завершения обработки голосов на выборах президента Турции.

В столице государства усилили меры безопасности после завершения голосования. Очевидцы заметили, как к площади Кызылай подъезжают автобусы с нарядами полиции. Правоохранители с автоматами будут обеспечивать общественный порядок.

В Турции подвели итоги голосования во втором туре президентских выборов. За действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали более 54% граждан.
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