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Строителя контузило в результате обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ

Происшествия
Строителя контузило в результате обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ

Мужчина, выполняя работы на государственной границе рядом с селом Гуево Суджанского района, попал под удар Вооруженных сил Украины. Как сообщает губернатор региона Роман Старовойт, в результате обстрела он получил контузию.

Глава области подчеркнул, что пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь. В настоящий момент он находится в Курской областной клинической больнице.

Следует отметить, что другой строитель, который также принимал участие в укреплении защитной линии на границе, погиб накануне во время минометного удара украинских войск по населенному пункту Плехово.
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