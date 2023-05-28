Строителя контузило в результате обстрела села Гуево Курской области со стороны ВСУ

Мужчина, выполняя работы на государственной границе рядом с селом Гуево Суджанского района, попал под удар Вооруженных сил Украины. Как сообщает губернатор региона Роман Старовойт, в результате обстрела он получил контузию.
Глава области подчеркнул, что пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь. В настоящий момент он находится в Курской областной клинической больнице.
Следует отметить, что другой строитель, который также принимал участие в укреплении защитной линии на границе, погиб накануне во время минометного удара украинских войск по населенному пункту Плехово.