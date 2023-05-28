Политолог Сергей Саблин объяснил, почему граждане Турции отдали большинство голосов Эрдогану

Кемаль Кылчдароглу проиграл в выборах на пост президента Турции, так как не смог убедить население, что после его победы произойдут кардинальные перемены. Об этом ФАН рассказал политолог Сергей Саблин.
По словам эксперта, неудача Кемаля Кылчдароглу связана с его прозападной позицией, что не устраивает большую часть населения Турции.
«Проамериканская риторика очень не нравится простым туркам, а идеи пантуризма, продвигаемые Эрдоганом гораздо ближе простому населению, так как на самом деле турки до сих пор живут мечтами о Великой Османской империи», — сказал Саблин.
Политолог добавил, что Реджепу Тайип Эрдогану также помогли другие кандидаты, не прошедшие во второй тур. Фактически они отдали ему свои голоса. Кроме того, Эрдоган выбрал наиболее подходящую стратегию для привлечения электората, пообещав им много денег.
«Эрдоган последними заявлениями за последний месяц о выплатах денег, о резком увеличении зарплат, о снижении тарифов привлек на свою сторону дополнительное количество избирателей, поверивших, скорее всего, пустым обещанием. Наш любимый термин «вертолетные деньги»: они не помогают не только россиянам, но и туркам тоже не пригодятся», — заключил Сергей Саблин.
Напомним, ранее политолог Керим Хас объяснил, почему итоги выборов в Турции не повлияют на отношения с РФ. Он считает, что оппозиция, уверенная, что их лидер одержит убедительную победу в первом туре, очень деморализована, тогда как сторонники действующего президента прилагают усилия, чтобы привлечь на свою сторону голоса других кандидатов. При этом политолог сомневается, что оппозиция в случае проигрыша своего кандидата попытается устроить беспорядки в Турции. Он ожидал масштабных столкновений до первого тура, но теперь, когда многие лидеры оппозиционного лагеря «пропали с радаров», считает, что они не будут проявлять излишней активности.