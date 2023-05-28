Политолог Сергей Саблин объяснил, почему граждане Турции отдали большинство голосов Эрдогану

Напомним, ранее политолог Керим Хас объяснил, почему итоги выборов в Турции не повлияют на отношения с РФ. Он считает, что оппозиция, уверенная, что их лидер одержит убедительную победу в первом туре, очень деморализована, тогда как сторонники действующего президента прилагают усилия, чтобы привлечь на свою сторону голоса других кандидатов. При этом политолог сомневается, что оппозиция в случае проигрыша своего кандидата попытается устроить беспорядки в Турции. Он ожидал масштабных столкновений до первого тура, но теперь, когда многие лидеры оппозиционного лагеря «пропали с радаров», считает, что они не будут проявлять излишней активности.