Эмир Катара и президент Узбекистана поздравили Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

Тамим Бен Хамад Аль Тани поздравили турецкого коллегу сразу после обнародования предварительных результатов второго тура президентских выборов. Он поделал ему удачи на новом сроке. В свою очередь Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил Эрдогана с убедительной исторической победой.