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Эмир Катара и президент Узбекистана поздравили Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

Происшествия
Эмир Катара и президент Узбекистана поздравили Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравили президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в выборах главы Турции. Об этом сообщают РИА Новости.

Тамим Бен Хамад Аль Тани поздравили турецкого коллегу сразу после обнародования предварительных результатов второго тура президентских выборов. Он поделал ему удачи на новом сроке. В свою очередь Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил Эрдогана с убедительной исторической победой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 54% голосов во втором туре президентских выборов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал около 45% голосов.
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