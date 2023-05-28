Появление Аллы Пугачевой на концерте «Машины времени» натолкнуло фанатов на мысли о проблемах в браке с Галкиным

Его отсутствие породило домыслы о том, что у звездной пары в отношениях не все гладко. К тому же Галкин давно не сопровождал Пугачеву на мероприятиях. Юморист и отдых во Франции провел лишь с детьми. На снимках с концерта некоторые заметили печаль в глазах Примадонны.