Появление Аллы Пугачевой на концерте «Машины времени» натолкнуло фанатов на мысли о проблемах в браке с Галкиным

Народная артистка СССР Алла Пугачева появилась на концерте группы «Машина времени» в Израиле. Поклонники после ее визита заговорили о проблемах в браке с шоуменом Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом на территории России).
Певица порой появляется на заграничных выступлениях соотечественников. Она пришла на концерт «Машины времени», который состоялся 27 мая в Кесарии. Песни коллектива она слушала без супруга, передает Teleprogramma.pro.
Его отсутствие породило домыслы о том, что у звездной пары в отношениях не все гладко. К тому же Галкин давно не сопровождал Пугачеву на мероприятиях. Юморист и отдых во Франции провел лишь с детьми. На снимках с концерта некоторые заметили печаль в глазах Примадонны.
Ранее сообщалось, что народная артистка посетила выступление российской группы в Израиле. Оно было посвящено 54-летию музыкального коллектива «Машина времени».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами